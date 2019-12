Британия в третий раз готовится выпустить памятные монеты в честь Brexit

Лондон, 21 декабря. Королевский монетный двор Великобритании готовится выпустить памятные монеты достоинством 50 пенсов, посвященные выходу страны из Европейского союза. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно планам британских властей, монеты введут в оборот в день Brexit — 31 января следующего года.

Примечательно, что это будет уже третья попытка Лондона, поскольку изначально выход Соединенного Королевства из Евросоюза намечен был на 29 марта 2019 года, а затем на 31 октября. К каждой из этих дат чеканились памятные моменты, однако из-за отсрочки Brexit их переплавляли.

По данным СМИ, Минфин Великобритании, даже учитывая уверенное большинство Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона в парламенте, решил не рисковать и чеканить партии частями. Так, к 31 января выпустят три миллиона монет, а к концу 2020 года — еще семь миллионов.

