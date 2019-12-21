Администрация президента США Дональда Трампа заставила демократов в палате представителей конгресса убрать из оборонного бюджета на 2020 год пункт о срочной военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров связал это с заключением соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.

Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на чиновников из Белого дома, демократам угрожали наложением президентского вето и приостановкой работы правительства, если они не откажутся от срочного выделения военной помощи Украине. В результате демократы поддались шантажу.

«Полагаю, это связано с подписанием контракта на транзит российского газа через украинскую территорию, — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Киликнаров. — Ведь изначально американцы намеревались уничтожить газотранспортную систему Украины и заблокировать «Северный поток — 2», чтобы Россия не смогла поставлять свой газ в Европу, и они смогли заменить его своим сжиженным природным газом. Цена вопроса — 400 млрд долларов. Но замыслы США провалились из-за газового соглашения Москвы и Киева».

По мнению украинского политика, теперь Вашингтон не видит смысла поддерживать Украину.

«После подписания контракта любые санкции против «Северного потока — 2» становятся бессмысленными», — считает Килинкаров.

Он уверен, что в Киеве, хоть и расстроятся, что не получат американские деньги, но ничего не скажут.