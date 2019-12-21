Китайские СМИ не исключили, что действия РФ выведут скрывающих золото США на чистую воду

Пекин, 21 декабря. Журналисты китайского издания Sohu не исключили, что действия Москвы могут вскрыть махинации Вашингтона с золотым запасом и вывести США на чистую воду.

Пресса обратила внимание на то, что в этом году Россия значительно ускорила процесс дедолларизации, в рамках которой пытается сократить свою зависимость от доллара и американской системы. Москва уже увеличивает золотые запасы, распродает ценные бумаги американского казначейства и мотивирует своих торговых партнеров вести расчеты в национальных валютах, говорится в статье, перевод которой сделала «ПолитРоссия».

Китайские журналисты отметили, что за последние десять лет золотовалютные резервы России увеличились втрое, при этом РФ — не единственная страна, которая сделала ставку на драгоценный метал. Примеру Москвы последовали и другие страны, в том числе Китай и Турция.

При этом, как указывается в статье, Великобритания и США, где многие государства хранят свой золотой запас, неохотно возвращают металл владельцам.

«Доверие к США и Великобритании постепенно снижается. В связи с этим все больше стран заявляют о своей готовности репатриировать золото», — приводит «ПолитРоссия» перевод фрагмента статьи.

Эксперт по драгоценным металлам Ронан Мэнли в свою очередь отметил, что история вокруг золотых запасов США непрозрачна и скрытна. По его словам, ни разу не проводилась независимая проверка по этому вопросу, кроме того, даже осмотреть наличие золота невозможно.

Отмечается, что ажиотаж вокруг золотого запаса США не нравится Вашингтону, поскольку есть основания полагать, что количество и характеристики драгмателла не соответствуют действительности.