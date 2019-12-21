Тунис выразил недовольство, не получив приглашение на конференцию по Ливии

Тунис, 21 декабря. Тунис не получил приглашение на конференцию по урегулированию обстановки в Ливии, которая состоится в Берлине. Об этом сообщил тунисский посол в России Тарек бен Салем.

«Тунис заявил о своем недовольстве тем фактом, что приглашение не было направлено», — заявил дипломат.

Тарек бен Салем также напомнил, что его государство граничит с Ливией, поэтому все происходящее в данной стране имеет большое значение для безопасности, а также для экономической и социальной сфер Туниса.

«Ливийский вопрос будет одним из главных в 2020 году, в том числе в Совбезе ООН», — сказал посол РИА Новости.

Ожидается, что конференция по урегулированию ситуации в Ливии состоится в Берлине в середине января.

Напомним, после убийства в 2011 году многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи, свержению которого способствовали США, страна оказалась в кризисном положении. В 2014 году в результате легитимных парламентских выборов была сформирована Палата представителей, базирующаяся на востоке Ливии в Тобруке и являющаяся, по сути, единственным законным управляющим органом в стране. Палате подчиняется Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, который ведет в стране антитеррористическую операцию.

Расположенная на западе ливийская столица Триполи захвачена искусственно созданным террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, главарем которого является Файез Саррадж. Так называемое ПНС обеспечивает поддержку и прикрытие вооруженным бандформированиям, которые творят хаос в Триполи и вступают в конфликты друг с другом. Террористы ПНС похищают и пытают людей, а также занимаются работорговлей.