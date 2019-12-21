Берлин, 21 декабря. Германия, Россия и Евросоюз должны не допустить шантажа со стороны США в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

В субботу Министерство финансов США опубликовало разъяснение о том, что санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступают в силу немедленно. США потребовали от компаний, занимающихся реализацией «Северного потока – 2», прекратить строительство.

«Федеральное правительство и германская экономика критикуют американские санкции. Это правильный сигнал Вашингтону. Это создает новый конфликтный потенциал между Германией и США», — заявил Шлунд.

Депутат подчеркнул, что Берлин должен действовать жестко, когда речь идет об энергетической безопасности Германии и Европы.

«Я надеюсь, что Германия, Россия и другие страны ЕС не допустят шантаж и продемонстрируют единство. Это было бы хорошим примером демонстрации единства и признаком евразийского сотрудничества», — добавил парламентарий.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить до конца 2020 года, сейчас они идут в соответствии с графиком.