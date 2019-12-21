СМИ сообщили о блокировке счетов супруга Заворотнюк

Москва, 21 декабря. Счета мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева оказались заблокированы в одном из российских банков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, инициатива заморозки счета принадлежит налоговой службе Санкт-Петербурга, где зарегистрированы компании фигуриста.

Проблема, по данным Telegram-канал, существует уже не первый месяц. Санкции в отношении Чернышева могут быть вызваны подозрительной финансовой активностью, отмечает «Утро.ру».

Тем временем внимание самого фигуриста сосредоточено на его супруге. Все заработанные средства он, по данным СМИ, тратит на лечение Заворотнюк.

«Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как передает телеканал «360», первые сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк появились в прессе в августе, а в середине сентября стало известно о госпитализации актрисы. Появились слухи о раке головного мозга.

Официально родные звезды телесериала «Моя прекрасная няня» не комментируют ее состояние. Лечащие врачи также не подтвердили, что у Заворотнюк выявили опухоль.

Фанатов сообщения о болезни Заворотнюк повергли в шок. Как отмечает «Ридус», имя актрисы стало одним из самых популярных поисковых запросов в Google в этом году.

Недавно семья известной артистки опубликовала фотографии журналистов, которые преследуют Заворотнюк в погоне за сенсацией. Родственники актрисы добавили, что СМИ пытаются подкупить персонал больницы, чтобы получить информацию о состоянии звезды.