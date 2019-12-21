Губерниев резко ответил Семину на высказывание в свой адрес

Москва, 21 декабря. Российский комментатор Дмитрий Губерниев резко ответил на слова главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина.

Ранее Семин стал победителем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер». Губерниев, комментируя результаты голосования, заявил, что не понимает, почему голоса были распределены именно таким образом. Комментатор добавил, что «голосовали точно серебряные олени».

Семин не прошел мимо замечания Губерниева. В Instagram тренер «Локомотива» выложил фотографию со статуэткой и ответил на критику комментатора.

«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» — написал Семин.

Губерниев не оставил без внимания высказывание тренера железнодорожников и напомнил ему о результатах «Локомотива» в Лиге чемпионов.

«Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

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