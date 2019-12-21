Женщины вышли на митинг против сексуального насилия в Тунисе

Тунис, 21 декабря. Митинг против сексуального насилия прошел в столице Туниса, в акции приняли участие около сотни женщин. Об этом сообщили местные СМИ.

Активистки вышли на улицы и площадь Касба в Тунисе в знак несогласия с обстановкой в стране. Глаза у них были прикрыты черными повязками или темными солнцезащитными очками.

Женщины в рамках митинга, название которого переводится с арабского языка как «Мы сыты по горло», скандировали лозунги и танцевали. Они потребовали от судебной системы и властей не быть терпимыми к совершаемым преступлениям.

Как уточняют СМИ, вдохновила организаторов демонстрации кампания по борьбе с насилием, развернутая в Чили.

Кризис в Тунисе начался после событий «арабской весны» в 2011 году. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, Тунис неоднократно атаковали террористы. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения.

Женщины Туниса не впервые выступают против насилия. В начале декабря несколько сотен протестующих, включая членов неправительственных организаций, прошлись по улицам города, призывая власти принять меры для обеспечения безопасности женщинам, которые пострадали от насильственных действий.