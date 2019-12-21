Евросоюз высказался против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Брюссель, 21 декабря. Евросоюз выступает против введения санкций США в отношении европейский компаний, которые ведут легальный бизнес, сообщил представитель Еврокомиссии. По его словам, ЕС анализирует принятые Вашингтоном меры.

«В настоящее время комиссия анализирует потенциальное воздействие этих мер на европейские компании, — сказал европейский чиновник. — В принципе, ЕС выступает против введения санкций против компаний, ведущих легальный бизнес».

Он отметил, что Еврокомиссия ставила перед собой цель обеспечить прозрачное и недискриминационное «с надлежащей степенью регулирующего надзора, в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС» функционирование «Северного потока — 2».

Представитель ЕК также напомнил, что с этой весны в Европейском союзе действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим страны ЕС с третьими государствами.

«Принципы этих правил также были признаны в законе об оборонном бюджете США», — добавил он.

В минувшую пятницу американский лидер Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает, в частности, ввести санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ уже вступил в силу.