«Нафтогаз» станет газовым агентом «Газпрома» и возьмет на себя все риски, заявил Миллер

Москва, 21 декабря. «Нафтогаз» Украины выступит агентом «Газпрома» при организации транзита и примет на себя риски переходного периода. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер.

«С «Оператором ГТС Украины» «Газпром» подпишет межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. «Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — рассказал он.

Ранее руководитель «Газпрома» раскрыл детали соглашения, сообщив, что в 2020 году объем транзита российского газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров, а в период с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов.

По словам Миллера, стороны могут рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.

В рамках нового соглашения по газовому сотрудничеству Еврокомиссия гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, а украинская сторона — независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, а также предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

Известно, что транзитный договор между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» будет подписан на 5 лет. Соглашение урегулирует взаимные претензии по действующим контрактам и позволит достичь «баланс интересов сторон», передает РИА Новости.

Однако ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН увидел в новом договоре «пространство для конфликта». Он предупредил о том, что условия контракта не гарантируют транзит российского газа через территорию Украины, и предположил, что подписание соглашения может сорваться.