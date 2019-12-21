Разин раскрыл гонорар бывшего мужа Лолиты за откровенное интервью в передаче Малахова

Москва, 21 декабря. Бывший муж известной певицы Лолиты тренер Дмитрий Иванов получил три миллиона рублей за откровенное интервью о своей экс-супруге, которое он дал телеведущему Андрею Малахову в программе «Прямой эфир». Об этом продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин написал на своей странице в Instagram.

«Я понимаю Лолиту, которая обиделась на Андрея Малахова за то, что программа заплатила рекордную сумму ее бывшему мужу Дмитрию Иванову 3.000.000 рублей, чтобы он дал это интервью», — отметил продюсер.

Слова Иванова о Лолите Разин назвал предательством. При этом продюсер подчеркнул, что и сама певица, и ее бывший супруг — хорошие люди, но такие вещи, как интервью Иванова в программе Малахова, по мнению Разина «выглядят неприлично».

«В любом случае, Лолиточка, держись. Ты — талантливейший человек, умница моя. Я понимаю твои переживания», — посочувствовал продюсер исполнительнице, пережившей развод.

Напомним, о расставании с Дмитрием Ивановым Лолита объявила еще в начале июля. Причиной размолвки пары стала любовная переписка экс-супруга певицы с другими женщинами. Сам же Иванов ранее говорил, что из-за ритма жизни в мегаполисе супруги редко виделись и постепенно начали отдаляться друг от друга.

20 ноября Иванов появился в программе «Прямой эфир», где раскрыл секреты брака со звездой. Кроме того, в студии программы «На самом деле» тренер рассказал об интимной жизни с Лолитой.

Ранее стало известно, какие гонорары сама исполнительница получает за выступления. По словам Лолиты, ее появление на сцене стоит от 40 тысяч евро, передает телеканал «360». Кроме того, была названа пенсия, которую получает Лолита. Как пишет РИАМО, известной исполнительнице выплачивают ежемесячно 21 тысячу рублей.