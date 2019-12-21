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Врач рассказал о «коварном» свойстве мандаринов

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Врач рассказал о «коварном» свойстве мандариновМосква, 21 декабря. Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус призвал россиян к умеренному потреблению мандаринов в новогодние каникулы.

Специалист отметил, что мандарин — полезный продукт, однако у него есть «коварное» свойство, которое чревато серьезными последствиями. Дело в том, что цитрусовые сами по себе высокоаллергенный продукт, в состав которого входят вещества, способные вызвать так называемую псевдоаллергическую реакцию, объяснил медик.

По его словам, аллергики съедят маленькую дольку мандарина, и их сразу же «обсыпет».

«Плюс к этому в состав цитрусовых, особенно мандаринов, входят вещества, которые вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию ‒ это реакция, которая дозозависимая, — указал Продеус в интервью Sputnik. — То есть ты съел 1-2 мандарина ‒ ничего не будет, съел килограмм – «обсыпался». При этом псевдоаллергическая реакция вызывает обострение уже имеющихся аллергий».

По его словам, подобные реакции есть у большинства людей, при этом дети страдают этим в 15%-20% случаев. В связи с этим очень важно детям не злоупотреблять мандаринами, подчеркнул врач. Он предупредил, что детям до трех лет можно дать только попробовать мандарин, а не кормить этим фруктом регулярно, поскольку появляется большой риск развития аллергических реакций.

Источник: Sputnik
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