Незаконные действия юриста ФБК Соболь в 2019 году обошлись ей в 32 миллиона рублей

Редакция Федерального агентства новостей неоднократно обращала внимание уполномоченных органов на преступные действия юриста ФБК Любови Соболь, которые только в 2019 году обошлись ей более, чем в 32 миллиона рублей.

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь в 2019 году часто оказывалась в центре внимания СМИ и правоохранительных органов. В летний период она призывала людей выходить на незаконные акции в Москве, что подлежит наказанию, согласно административному законодательству.

При деятельном участии и агитации Соболь, в период с 14 июля по 31 августа (включительно), в Москве было организовано девять митингов. При этом лишь три были согласованы с властями столицы. Незаконные акции привели к беспорядкам, порче частного и государственного имущества, перекрытию улиц, упущенной выгоде для бизнеса, а также к стычкам демонстрантов с полицией и Росгвардией.

За свои противозаконные действия юрист ФБК неоднократно представала перед судом и подвергалась штрафным санкциям со стороны правоохранительных органов.

Административные санкции к Любови Соболь

Организация и призывы к незаконным акциям являются нарушением ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Любовь Соболь неоднократно получала предостережения от прокуратуры РФ, однако игнорировала их. В итоге юрист ФБК пять раз была привлечена к административной ответственности по указанной статье.

Общая сумма штрафов по ст. 20.2 КоАП РФ составила 1 миллион 230 тысяч рублей. Однако правоохранительные органы продолжают устанавливать меру ответственности Соболь в организации других акций. Навальнистка может быть подвергнута санкциям еще как минимум по двум незаконным мероприятиям, что приведет к увеличению общей суммы ее административной задолженности на дополнительные 600 тысяч рублей.

Долги Соболь по судебным решениям

Незаконные акции приводили к негативным последствиям не только для частных жителей Москвы и гостей города, но и для сферы бизнеса и обслуживания. После череды несогласованных с мэрией мероприятий несколько компаний решили предъявить финансовые требования к Любови Соболь и другим организаторам. Судебные органы рассмотрели их и приняли решение по большинству исков от компаний, однако некоторые дела еще остаются на рассмотрении.

В частности, суд частично удовлетворил два иска ГБУ «Автомобильные дороги». По первому требованию было принято решение коллективной ответственности для восьми фигурантов, общей суммой 3,4 млн рублей. Согласно постановлению суда, Соболь должна будет выплатить 425 тысяч рублей. По второму иску ГБУ «Автомобильные дороги» выиграли дело о взыскании 1 млн 581 тысячи рублей с Любови Соболь и ее коллеги Георгия Албурова. Другими словами, по второму иску Соболь обязана выплатить 790 тысяч рублей.

Суд также признал законность требований «Мосгортранса» по двум искам. Согласно первому постановлению, Соболь придется выплатить 328 тысяч рублей, а по второму — 150 тысяч рублей.

Подлежал удовлетворению и иск ресторана «Армения» к фигурантам летних незаконных акций, среди которых была и Соболь. Утраченная выгода была оценена судом в сумму 241 тысяча рублей, назначенную по коллективной ответственности. Задолженность Соболь по иску составляет порядка 26 тысяч рублей.

В итоге незаконные действия Соболь в летний период в Москве, повлекшие негативные финансовые последствия для города и бизнеса, обошлись ей более чем в 2,9 млн рублей. Общая сумма штрафов и долгов юриста ФБК по судебным решениям будет лишь расти, поскольку следствие по ее делам продолжается.

Соболь и иск «Московского школьника»

Юрист ФБК, метившая в депутатское кресло Мосгордумы, прибегала к различным инструментам повышения своей популярности перед выборами. В том числе к созданию шумихи и фейков о деятельности компании «Московский школьник». Соболь совместно с Алексеем Навальным и ФБК фигурировала в судебном разбирательстве с компанией, осуществляющей поставки питания для детских образовательных заведений.

На YouTube-канале «Навальный Live» был опубликован видеоролик о «Московском школьнике», в котором указывалась недостоверная информация и порочащие компанию сведения. Истец в суде сообщил, что опубликованный ролик привел к расторжению контракта с клиентом на 88 млн рублей. Арбитражный суд Москвы признал доводы истца обоснованными и обязал ФБК, Навального и Соболь коллективно выплатить утраченную компанией сумму.

В итоге лично Соболь, согласно судебному постановлению, обязана выплатить «Московскому школьнику» 29 млн 201 тысячу рублей. Другими словами, на данный момент общий долг Соболь в государственную казну и частным компаниям составляет более 32 миллионов рублей.

Запросы ФАН в госорганы о незаконной деятельности Соболь

ФАН неоднократно обращал внимание государственных органов на незаконную и влекущую негативные последствия деятельность Любови Соболь. Для этого в отношении юриста ФБК направлялись соответствующие запросы:

в ГСУ СК РФ по Москве с целью обратить внимание правоохранительных органов на деятельность юриста ФБК в рамках уголовной ответственности по ст. 212.1 УК РФ, за систематическое нарушение административного законодательства; в Роскомнадзор с требованием проверки иноагента ФБК на нарушения действующих законов. Несмотря на занесение организации в списки иноагентов, о чем должно быть соответствующее указание на сайте, ФБК игнорирует решение Минюста и не снабжает публикации необходимыми данными о себе; в Росфинмониторинг с целью проверки нескольких банковских счетов, как рублевых, так и валютных, на которые ФБК мог получать иностранное финансирование. Кроме того, был поднят вопрос о возможности признания Любови Соболь иностранным агентом, согласно действующему законодательству; в Министерство юстиции с требованием проверки Любови Соболь на предмет получения денежных средств от иностранных физических и юридических лиц, а также от НКО, признанных на территории РФ иностранными агентами.

Другими словами, ФАН систематически обращал внимание уполномоченных органов на преступные поползновения в деятельности Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.