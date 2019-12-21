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В «Нафтогазе» назвали «лучшим подарком» санкции США против «Северного потока — 2»

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В «Нафтогазе» назвали «лучшим подарком» санкции США против «Северного потока — 2»

Киев, 21 декабря. Подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, включающего санкции против «Северного потока — 2» и военную помощь Украине, является «лучшим предновогодним подарком», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Документ, под которым Трамп поставил свою подпись, предусматривает введение ограничений в отношении компаний, занимающихся укладкой газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas объявила о приостановке своих работ. Она ожидает разъяснений от властей США, как санкции будут применены.

В украинском «Нафтогазе» новость восприняли с воодушевлением. Глава компании и вовсе назвал поступок Трампа «подарком».

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива.

В «Нафтогазе» назвали «лучшим подарком» санкции США против «Северного потока — 2»

Против выступают США и Украина. Киев, например, боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон же стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Комментируя решение президента США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на огромную госзадолженность этой страны в размере 22 триллионов долларов и на то, что государство при этом «запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», передает телеканал «360».

Как отмечает «Ридус», положения статьи о санкциях вступили в силу с момента подписания документа президентом США.

Источник: Страница Андрея Коболева в Facebook
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