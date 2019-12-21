Диетолог посоветовала заменить «мешанину» оливье салатом с шампиньонами

Москва, 21 декабря. Традиционный новогодний салат оливье — «мешанина», которая вредит здоровью. Об этом заявила врач-диетолог Людмила Гончарова.

Она не рекомендует смешивать в одном блюде белки, жиры и крахмал. По ее словам, белки лучше сочетать с овощами.

Исходя из этого, Гончарова советует заменить оливье простым салатом с куриной грудкой, шампиньонами и зеленью.

«Запеченные шампиньоны, запеченная куриная грудка. Порезать. Добавить огурчик, какую-то зелень, оливковое масло, средиземноморские травы», — предложила альтернативу диетолог.

Ранее советами по «здоровому» новогоднему меню поделился телеведущий Геннадий Малахов. Он предложил вместо традиционных жирных салатов более легкие варианты, а в качестве альтернативы алкоголю — соки, смузи и другие, менее вредные напитки.

Одним из неизменных праздничных блюд является красная икра. По словам экспертов, для новогоднего застолья подойдет икра не только горбуши, но и разных видов лососевых. Специалисты Роскачества рассказали, как найти правильный деликатес, и на что обращать внимание при покупке, сообщает «Царьград».

В преддверии праздников Росстат подсчитал стоимость новогоднего меню россиян. По данным службы, в сравнении с прошлым годом расходы на застолье увеличились на 2,74%. Теперь на праздничный стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей, передает телеканал «360».

Дороже всего яства обойдутся жителям Чукотки (9528,58 рубля), меньше всего за застолье заплатят в Ингушетии (3500 рублей). В Москве сумма будет средней — 7933,34 рубля.