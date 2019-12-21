WADA отказало России в экспертизе базы данных Родченкова. События дня. ФАН-ТВ

СК РФ о допинговом скандале
Базу данных московской антидопинговой лаборатории изменил ее бывший директор Григорий Родченков. К таким выводам пришел Следственный комитет России. Как выяснили в госорганах, правки вносились с IP-адресов, которые зарегистрированы в США. К тому же Всемирному антидопинговому агентству (WADA) химик-аналитик передал альтернативные данные о российских спортсменах. Какая конкретно информация содержится в этих материалах — неизвестно. На просьбу российских специалистов отправить данные для экспертизы агентство ответило отказом.
«В настоящее время WADA заявляет о манипуляциях в 2018–2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием. Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
В начале допингового скандала вокруг России Родченков бежал в США. Там он рассказал о якобы существующей в стране допинг-системе. Вскоре российский Следственный комитет сообщил, что бывший глава лаборатории мог сам стать автором и исполнителем этой схемы. Из-за громкого дела нашим спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, а две недели назад исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года.
Захарова об оборонном бюджете США
США запрещают кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Так на санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» отреагировала Мария Захарова. Как отметила официальный представитель МИД России, госдолг у США 22 триллиона долларов. В шутку Захарова отметила, что в скором времени Штаты «потребуют немедленно прекратить дышать», и многие страны приказ выполнят. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете. Один из его пунктов — занести в «черный список» компании, которые занимаются строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Одно из швейцарских предприятий, опасаясь санкций, экстренно приостановило работы. И в компаниях поставили задачу — сдать объекты как можно быстрее.
Митинги в Индии
11 человек погибли во время протестов в Индии, десятки получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ. Митинги захлестнули страну еще на прошлой неделе. Демонстранты выступили против новой редакции закона о гражданстве. Согласно инициативе, притесненные немусульмане из соседних стран Южной Азии могут получить индийское гражданство по упрощенной системе. Местные жители недовольны угнетением по религиозному признаку, а также обеспокоены, что в стране появится много мигрантов.
Испытания ПВО «Гибка-С»
Российский комплекс противовоздушной обороны «Гибка-С» прошел испытания. На полигоне в Астраханской области он доказал — к защите готов. Мобильный комплекс позволяет стрелять по воздушным целям прямо на ходу. Правда на небольшой скорости — до 30 километров в час. «Гибка-С» сделан на базе бронеавтомобиля «Тигр». После успешных испытаний можно ожидать появления контрактов на поставку этих машин.