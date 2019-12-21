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14:38 21 Декабря 2019

WADA отказало России в экспертизе базы данных Родченкова. События дня. ФАН-ТВ

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СК РФ о допинговом скандале

WADA отказало России в экспертизе базы данных Родченкова. События дня. ФАН-ТВ

Базу данных московской антидопинговой лаборатории изменил ее бывший директор Григорий Родченков. К таким выводам пришел Следственный комитет России. Как выяснили в госорганах, правки вносились с IP-адресов, которые зарегистрированы в США. К тому же Всемирному антидопинговому агентству (WADA) химик-аналитик передал альтернативные данные о российских спортсменах. Какая конкретно информация содержится в этих материалах — неизвестно. На просьбу российских специалистов отправить данные для экспертизы агентство ответило отказом.
«В настоящее время WADA заявляет о манипуляциях в 2018–2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием. Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
В начале допингового скандала вокруг России Родченков бежал в США. Там он рассказал о якобы существующей в стране допинг-системе. Вскоре российский Следственный комитет сообщил, что бывший глава лаборатории мог сам стать автором и исполнителем этой схемы. Из-за громкого дела нашим спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, а две недели назад исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года.

Захарова об оборонном бюджете США

WADA отказало России в экспертизе базы данных Родченкова. События дня. ФАН-ТВ

США запрещают кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Так на санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» отреагировала Мария Захарова. Как отметила официальный представитель МИД России, госдолг у США 22 триллиона долларов. В шутку Захарова отметила, что в скором времени Штаты «потребуют немедленно прекратить дышать», и многие страны приказ выполнят. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете. Один из его пунктов — занести в «черный список» компании, которые занимаются строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Одно из швейцарских предприятий, опасаясь санкций, экстренно приостановило работы. И в компаниях поставили задачу — сдать объекты как можно быстрее.

Митинги в Индии

WADA отказало России в экспертизе базы данных Родченкова. События дня. ФАН-ТВ

11 человек погибли во время протестов в Индии, десятки получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ. Митинги захлестнули страну еще на прошлой неделе. Демонстранты выступили против новой редакции закона о гражданстве. Согласно инициативе, притесненные немусульмане из соседних стран Южной Азии могут получить индийское гражданство по упрощенной системе. Местные жители недовольны угнетением по религиозному признаку, а также обеспокоены, что в стране появится много мигрантов.

Испытания ПВО «Гибка-С»

WADA отказало России в экспертизе базы данных Родченкова. События дня. ФАН-ТВ

Российский комплекс противовоздушной обороны «Гибка-С» прошел испытания. На полигоне в Астраханской области он доказал — к защите готов. Мобильный комплекс позволяет стрелять по воздушным целям прямо на ходу. Правда на небольшой скорости — до 30 километров в час. «Гибка-С» сделан на базе бронеавтомобиля «Тигр». После успешных испытаний можно ожидать появления контрактов на поставку этих машин.