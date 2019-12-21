WADA отказало России в экспертизе базы данных Родченкова. События дня. ФАН-ТВ

СК РФ о допинговом скандале

Базу данных московской антидопинговой лаборатории изменил ее бывший директор Григорий Родченков. К таким выводам пришел Следственный комитет России. Как выяснили в госорганах, правки вносились с IP-адресов, которые зарегистрированы в США. К тому же Всемирному антидопинговому агентству (WADA) химик-аналитик передал альтернативные данные о российских спортсменах. Какая конкретно информация содержится в этих материалах — неизвестно. На просьбу российских специалистов отправить данные для экспертизы агентство ответило отказом.

«В настоящее время WADA заявляет о манипуляциях в 2018–2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием. Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

В начале допингового скандала вокруг России Родченков бежал в США. Там он рассказал о якобы существующей в стране допинг-системе. Вскоре российский Следственный комитет сообщил, что бывший глава лаборатории мог сам стать автором и исполнителем этой схемы. Из-за громкого дела нашим спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, а две недели назад исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года.