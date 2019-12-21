Рудковская хочет сделать пластическую операцию

Москва, 21 декабря. Известный продюсер Яна Рудковская задумалась о пластической операции. Знаменитость уже сходила на консультацию к специалисту.

Внешность Рудковской в последнее время бурно обсуждается и поклонниками, и хейтерами. Некоторые восхищаются видом 44-летней звезды, другие, напротив, жестко критикуют.

Несмотря на то, что сама светская львица довольна внешностью, все же решила прибегнуть к помощи пластического хирурга из-за отвисания кожи.

«Стареют все, молодильных яблок еще не придумали. Мне 44 года, у меня круглая форма лица, идет птоз, поэтому я решила, что операция может помочь», — сказала Рудковская.

В то же время звезда призналась, что ее беспокоят наркоз и швы. К вопросу проведения пластической операции необходимо подойти грамотно, все взвесив, считает знаменитость.

«В остальном я человек рисковый», — приводит «Дни.ру» слова представительницы отечественного шоу-бизнеса.

Пластический хирург, осмотрев звездную пациентку, предложил ей круговую подтяжку лица и шеи, отметил «Пятый канал».

При этом супруг Рудковской — фигурист и тренер Евгений Плющенко — доволен внешностью жены. По его словам, она устраивает его по всем пунктам. Звезда фигурного катания констатировал, что его жена «выглядит бомбически».