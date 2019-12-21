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Правительство РФ утвердило сроки контрактной службы для офицеров и прапорщиков

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Правительство РФ утвердило сроки контрактной службы для офицеров и прапорщиков

Москва, 21 декабря. Российское правительство утвердило ограничения на заключение нового контракта сроком на один год для офицеров и прапорщиков, которые обучаются в вузах для получения степени кандидата или доктора наук. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Изменения коснулись статьи 38 закона «О воинской обязанности и военной службе». Правительство постановило внести законопроект на рассмотрение в Госдуму в установленном порядке.

Уточняется, что изменения не затронут правовых норм, устанавливающих сроки заключения нового контракта для рядовых военнослужащих и сержантов, а также для лиц, несущих службу сверх предельного возраста пребывания.

Ранее Минобороны РФ представило поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся учащихся военных вузов. В министерстве предложили обязать отчисленных курсантов возмещать расходы на обучение.

Источник: Официальный сайт правительства РФ
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