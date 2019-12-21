Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 21 декабря. Более тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1063 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 393 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 670 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись четыре беженца.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Корреспонденты Федерального агентства новостей за время, проведенное в этой стране, собрали обширную доказательную базу, на основе которой вышли несколько частей большой серии, посвященной ситуации в Сирии.

В первом материале ФАН представил доказательства связи с террористами ИГ1 (запрещено в РФ) журналиста «Новой газеты» и автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского. Во второй части расследования ФАН раскрыл объемы помощи, оказываемой ИГ американской стороной. В третьем материале рассказывается об активной борьбе России против терроризма, а в четвертой — о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию об операции РФ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.