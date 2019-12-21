Могила Ельцина на Новодевичьем кладбище по-прежнему интересует россиян

Москва, 21 декабря. Россияне, приходя на Новодевичье кладбище, часто навещают могилу первого президента России Бориса Ельцина.

Знакового политика не стало в 2007 году, однако его фигурой до сих пор продолжают интересоваться в обществе.

Корреспондент издания Nation News посетил захоронение бывшего российского лидера на столичном кладбище, чтобы почтить память и узнать, что происходит на его могиле спустя 12 лет после похорон.

Оказалось, что вопрос о том, как найти место последнего пристанища Ельцина, является едва ли не самым популярным среди посетителей погоста. Наряду с могилой бывшего президента они интересуются захоронением экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Памятник на могиле Ельцина выполнен в виде крупного российского триколора. Как сообщил журналист, захоронение находится в идеальном состоянии.

Первый президент России ушел из жизни в 76 лет 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице. Его отпевание проходило в храме Христа Спасителя, который не закрывался в ночь с 24 на 25 апреля, чтобы все желающие смогли попрощаться с главой государства.

25 апреля Ельцина с воинскими почестями похоронили на столичном Новодевичьем кладбище. Трансляция траурной церемонии велась в прямом эфире всеми государственными телеканалами в стране.

12 декабря 2019 года на этом же кладбище был похоронен бывший глава столицы Юрий Лужков, который скончался на 84-м году жизни. В июне 1992 года Ельцин назначил его на пост мэра Москвы и главы ее администрации. Лужков трижды переизбирался градоначальником столицы.