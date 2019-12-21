Ходорковский через фейки в фильме «Новой газеты» пытается оправдать экстремистов

Москва, 21 декабря. «Новая газета» в фильме, посвященном фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве, попыталась переврать факты и ввести читателей в заблуждение. Издание выставило произошедшие летом этого года события в свете, выгодном для своих спонсоров, в частности для беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Новая газета» (антироссийское издание, согласно Классификатору СМИ Федерального агентства новостей) опубликовала на своем сайте фильм, получивший название «Фигуранты». В нем журналисты рассказали о якобы «невиновных» активистах, которые столкнулись с «ужасным тоталитарным режимом» и получили в итоге реальные сроки из-за участия в массовых беспорядках.

При этом «Новая газета» решила не заострять внимание на правонарушениях, совершенных задержанными, а поставила акцент на либерально-оппозиционную линию о будто бы имевшей место быть «жестокости» правоохранительных органов.

Далеко не последнее место в фильме отведено студенту ВШЭ и блогеру Егору Жукову, которого суд приговорил к условному сроку по обвинению в публичных призывах в Интернете к экстремистской деятельности. «Новая газета» не стала отрицать тот факт, что молодой человек обучался на американских лидерских курсах, однако всячески попыталась его выгородить.

К примеру, в кадр попал главный редактор либерального издания Дмитрий Муратов, который заявил, что его коллеге удалось запечатлеть на видео «подставного» Жукова. Следователи якобы «использовали его», чтобы обвинить начинающего оппозиционера в призывах к беспорядкам. Откровенный фейк основывается на наручных часах и цвете кроссовок.

«Новая газета» стала также оперировать словами лингвиста, дабы поставить под сомнение заключение государственного эксперта по делу Жукова в части призывов к «любым формам» действий, направленных против власти.

Как отмечает Nation News, Жуков неспроста стал одним из главных персонажей фильма «Фигуранты». Давно не секрет, что «Новая газета» активно отрабатывает заказы Ходорковского. Не исключено, что Жуков мог получить роль новой «оппозиционной иконы», используя которую беглый олигарх может добиваться своих целей.

Для этого ему нужны и «независимые» СМИ, например, «Новая газета», которая становится в руках Ходорковского инструментом ведения медиавойны. Для расшатывания ситуации в России олигарх не сторонится финансирования откровенных фейков, в чем его неоднократно уличали. Известно, что после бегства из России Ходорковский создал и купил сразу несколько крупных СМИ, которые контролируются через лояльных функционеров и исполнителей.