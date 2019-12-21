Генерал ФСБ назвал устроившего стрельбу на Лубянке психопатом

Устроивший стрельбу у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке — психопат, однако запугать кого бы то ни было в этой структуре таким образом невозможно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов.

При стрельбе вечером 19 декабря один сотрудник ФСБ погиб на месте, пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения. Один из них, также являющийся сотрудником ФСБ, скончался в больнице в пятницу. Нападавший был ликвидирован.

Впоследствии Следственный комитет России установил личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Подмосковья, индивидуальный предприниматель Евгений Манюров, увлекавшийся огнестрельным оружием и участвовавший в соревнованиях по стрельбе.

— Версий произошедшего сейчас выдвигается много. Александр Георгиевич, на ваш взгляд, что все же произошло?

— Мое мнение, возможно, и не совпадает с мнением следствия, но я считаю, что этот преступник — человек, впавший в состояние психопатии. Что его к этому привело — непонятно. Судя по тому, что я наблюдал на видео, его действия совершенно немотивированны и неадекватны. Стреляет по почти пустынной улице в центре Москвы. Это же бессмысленно! Стрелять по темным закрытым окнам — еще более бессмысленно. Как и стрелять на поражение в людей, которых он не знает. Здесь вообще что-то непонятное. Ну где логика? Чего он добился?

Вся информация, которая сейчас приходит от его родителей, друзей — еще больше запутывает ситуацию. Оружием он владел легально, приобрел законно и хранил в соответствии с порядком, установленным законом, пять стволов. При приобретении оружия он проходил обследование, получал медицинские справки — на алкоголь, на наркотики, на психопатии и прочее. На учете нигде не состоял. Судимым он тоже не был. Биография у него хорошая.

И вдруг человека, что называется, пробило. Конечно, мы многого не знаем, потому что некоторые процессы протекают в голове достаточно латентно. Теперь будем ждать, что скажет следствие, которое сейчас имеет право изучить его аккаунты, переписку, телефонные переговоры, интересы.

— За последнее время это — уже далеко не первый случай такого не слишком-то мотивированного насилия… А случалось ли подобное в советское время?

— Было такое в советское время. Но об этом мало кто знал. Реакция общества на событие определяется распространенностью его в СМИ.

У нас было много чего. Мы на многие вещи реагируем так воспаленно в силу сегодняшней ситуации. И еще — если мы сравним наши события с происходящим на Западе, то поймем, что все совпадает. То есть — растет число лиц с психозами, причем не только алкогольными. Происходят немотивированные убийства со стороны лиц, которые в общем-то никем никогда не могут быть заподозрены в каких-то замыслах. Что-то происходит в этом мире…

Признаюсь честно, я не вижу здесь ни хорошей подготовки, ни хорошего исполнения. А самое главное, не вижу какого-то публичного эффекта. Поэтому СК России и не квалифицирует это как терроризм.

— Возможно ли такое, на ваш взгляд, что широкая огласка сподвигает к действиям таких же психопатов?

— Да ни к чему она не сподвигает… Дело в том, что человек напряжен, то будет что-то в публичном поле, не будет — все равно это произойдет. Потому что, как говорил академик (Владимир. — Прим. ФАН) Бехтерев, мозг человека непредсказуем. Его нельзя просчитать на несколько шагов вперед. И как поведет себя мозг конкретного человек под влиянием, скажем, вспышки на Солнце — на этот вопрос никто не сможет ответить. Зачастую никакие события не коррелируют никак с сознанием человека, у которого снесло крышу.

В попытках что-то объяснить, мы, конечно, можем эту ситуацию политизировать, добавить сюда международную обстановку, экономическую, социально-политическую, культурную, учесть еще какие-то факторы. Но эти догадки все равно будут ошибочны, потому что, по большому счету, мы пока не понимаем смысл и замысел этого преступления. Пока мы ничего не знаем, кроме того, что выскочил какой-то перец, расстрелял людей в совершенно непонятном месте с непонятной целью, его ликвидировали и теперь надо разбираться, что же произошло.

— Мать стрелка говорит, что он якобы ненавидел КГБ. Но ему было не так уж много – 39 лет. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?

— Знаете, это ведь тоже фобия. Такая «КГБфобия». Есть люди, которые никаким образом не сталкивались с КГБ или ФСБ, не сталкивались их родственники, но под влиянием неких внешних факторов человека вдруг неожиданно торкнуло и его замкнуло на этой теме. Его сознание начинает всасывать в себя все негативное, что он знает или слышал или читал о комитете государственной безопасности.

При этом надо понимать, что КГБ — не аморфная структура, она состоит из конкретных людей. Я не знаю, кого он убил — кто эти ребята, в каком управлении они работали. А если этот пацан, которого он ненавидел, которого он застрелил, работал в отделе по реабилитации жертв незаконных репрессий, выполнял высокую гуманитарную миссию, восстанавливал историческую справедливость? А он его убил — в спину… Ну и кого он не любил — КГБ или людей, которые пытаются восстановить справедливость?

Я все же отношу все это к разряду психопатии и серьезно искать основу его ненависти и его поступка я не могу, потому что мы не знаем всех обстоятельств, всех переговоров, которые он вел, замыслов, подстрекательств, если таковые были. Будут, думаю, делать заочную психиатрическую экспертизу, будут изучать материалы, которые есть в доступе спецслужб.

— Как вам кажется, существует ли какой-то способ обезопасить общество, хотя бы отчасти от таких ситуаций? Или же это совершенно непредсказуемая вещь?

— Конечно непредсказуемая! Мамонты жили-жили, да вымерли под влиянием обстоятельств. Мы можем бороться с организованными формами, которые находятся в поле зрения. Мы можем бороться с идеологией, хотя это очень сложно. Мы можем бороться с буржуазным образом жизни. Но мы не можем бороться с глюками в голове конкретного человека.

Сегодня он пошел с автоматом (использовался карабин «Сайга», внешне и конструкционно во многом схожий с автоматом, но исключающий огонь очередями. — Прим ФАН), а если бы у него его не было – он взял бы топор и пошел рубить людей. Причем это было бы тихо и незаметно, потому что люди реагируют на стрельбу, а на удар поблизости кого-то топором по башке они так быстро не реагируют.

— Вы же наверняка общаетесь с действующими сотрудниками… Какие у них настроения в связи с произошедшим? Что они думают?

— Материалы следствия находятся у СКР. И доступа к ним практически ни у кого нет. А остальные, думаю, скорее всего, думают то же, что я вам сказал. Они что, знают что-то? Что может знать человек, сидящий, скажем, в финансовом управлении или работающий в ростовском УФСБ? Да ничего они не знают! А если что-то они еще и думают, то никому не скажут.

— А на уровне эмоций — может быть, злость, может быть, подавленность?

— Вы знаете, все зависит от сотрудника. Ведь очень многие сотрудники с этим сталкиваются чуть ли не ежедневно. Понятно, что они воспринимают это так же приблизительно, как я, логически пытаясь разобраться в произошедшем. Есть люди, которые с этим никогда не сталкивались – как и многие другие члены нашего общества. Они говорят – «ах, что произошло, ах, какой подлец и сволочь, столько человек положил». Здесь вопрос заключается в том, есть ли у людей желание разобраться или нет. И есть ли возможность. Либо они будут довольствоваться тем, что им предоставят СМИ.

Такого, чтоб кто-то боялся выходить на работу, потому что кто-то может начать стрелять из-за колонн – такого не было никогда и никогда не будет! Потому что мы с такими вещами сталкивались, у нас были такие факторы. В общем-то люди разумные, они понимают, что есть крайние проявления агрессии и ненависти, и одно из них было подавлено.

Ну, а я всегда считал и считаю так — дважды в одну воронку снаряд не попадает.