«Газпром» раскрыл детали транзитного соглашения с Украиной

Москва, 21 декабря. Объем транзита российского газа через Украину, согласно новому контракту, составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году. Детали сделки раскрыли в российской госкорпорации «Газпром».

Транзитный договор между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» будет подписан на 5 лет. В 2021 – 2024 годах объем транзита составит 40 миллиардов кубометров за год. Ранее такие цифры назвало украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источник, близкий к сделке. В «Газпроме» информацию подтвердили.

«Цифры верные», — сказали в компании.

Напомним, протокол договоренностей о продолжении транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом» был подписан вечером 20 декабря. На основании этого протокола стороны подпишут целый ряд коммерческих соглашений, условия каждого из которых будут оговариваться отдельно, сообщает Infox.ru.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что новый контракт должен быть подписан до конца 2019 года. Объемы транзита газа он не назвал, однако уточнил, что это будет цифра, удовлетворяющая нужды европейских потребителей. Козак также сообщил, что стороны урегулировали обоюдные претензии, поэтому исков и судов не будет, передает НСН.

Как ранее сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» около трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. В ответ украинская сторона может отказаться от новых претензий на 12 миллиардов долларов, сообщает «Царьград».