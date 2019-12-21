В ДНР заявление МИД Украины по Донбассу назвали «призывом военного нападения»

Донецк, 21 декабря. Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» фактически является призывом военного нападения на Донбасс силами западных стран. Такое мнение выразила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

«Заявление представителей украинского внешнеполитического ведомства о «принуждении к миру» в рамках введения миротворческой миссии — это, фактически, призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран», — говорится в сообщении министерства республики.

Глава МИД предупредила Киев о готовности ДНР держать ответ в случае, если Украина попытается реализовать озвученный силовой сценарий в Донбассе.

Никонорова подчеркнула, что если украинские власти хотят решить конфликт мирным путем, они могут сделать это, выполняя Минские соглашения.

«Мы также советуем украинским властям не забывать, что выбор ими военного сценария повлечет полную ответственность Украины за срыв Минских соглашений со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН», — обратила внимание глава внешнеполитического ведомства.

Накануне замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил о возможности проведения в Донбассе операции «по принуждению к миру» с привлечением международных сил. Такой сценарий дипломат предложил в качестве альтернативы минскому формату. По его словам, это должна быть миссия, в полномочиях которой будет «приведение сторон к прекращению огня», а также «контроль за ситуацией на всей территории [Донбасса], а не на линии разграничения».

В 2014 году после государственного переворота в Киеве на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству страны и объявили о независимости. Киев развернул против субъектов Донбасса военную операцию.