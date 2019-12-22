Дамаск, 22 декабря. Сирийская правительственная армия усилила свое присутствие в районе Айн-Иссы в северной части провинции Ракка. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) прибыли накануне в ряд населенных пунктов, окружающих город.

Пункты сирийской армии были распределены по обе стороны от международной дороги, известной как М4, которая связывает города Хасака и Алеппо и которая является южной границей зоны безопасности.

Данный район ранее находился под контролем курдских радикалов, которые были выведены из региона в соответствии с договоренностью, достигнутой между Россией и Турцией в конце октября.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было подписано соглашение о взаимопонимании, которое предполагает эффективные меры, позволяющие остановить военные действия на территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. С 1 ноября на границе началось совместное патрулирование.

Напомним, что Федеральному агентству новостей удалось выяснить: Вашингтон активно участвовал в создании и поддержке запрещенного в России «Исламского государства»1. ФАН опубликовал также большой материал о том, что журналисты известных либеральных СМИ РФ, в частности, сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, являющийся автором фейков про ЧВК «Вагнера», работают на террористические группировки. При этом беглый олигарх Михаил Ходорковский помогает поддерживать контакт с боевиками. Стало также известно о том, что США организовали в России большую сеть СМИ, которые распространяют ложные данные, полученные от сирийских боевиков.

ФАН выпустил еще один материал о масштабах антитеррористической операции РФ в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.