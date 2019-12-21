Как изменятся пенсии и пособия с 1 января 2020 года

Федеральное агентство новостей рассказывает, кому и на сколько повысят пенсии и пособия в новом 2020 году.

Индексация пенсий с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 6,6 процента. Благодаря этому пенсии увеличатся в среднем на одну тысячу рублей, но чтобы точно знать, насколько повысится ваша пенсия с нового года, нужно умножить величину ежемесячного пособия, выплачиваемого вам в 2019 году, на коэффициент индексации — то есть на 1,066.

Речь идет о страховых пенсиях по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Индексация затронет и военных пенсионеров, получающих вторую (гражданскую) пенсию. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля 2020 года.

Кроме того, в российских регионах устанавливается новый прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год, и граждане, чья пенсия окажется меньше этой величины, могут рассчитывать на социальную доплату до прожиточного минимума. Это касается получателей как страховых, так и социальных пенсий.

Отметим, что нововведения не коснутся работающих пенсионеров. Их пенсии не будут проиндексированы, и социальные доплаты до прожиточного минимума им не положены. Пенсии работающих граждан по закону будут пересчитаны с учетом стажа в августе.

Увеличение МРОТ в 2020 году

С 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Прибавка составит 850 рублей, благодаря чему МРОТ будет равен 12 130 рублей в месяц. При этом регионы могут устанавливать свой МРОТ, который может быть выше федерального. Например, в Москве в новом году он будет составлять 20 195 рублей, в Подмосковье — 14 200, в Петербурге — 18 000, а в Ленобласти — 12 800.

Минимальный размер оплаты труда — это не только та сумма, меньше которой работодатель не должен платить работнику, но и величина, используемая для расчета некоторых пособий и выплат. К примеру, для пособий по временной нетрудоспособности, для начисления выплат по больничному, беременности и родам, пособий по уходу за ребенком до полутора лет, если заработок в расчетный период был очень маленьким или отсутствовал.

В связи с увеличением МРОТ минимальный размер пособия по беременности и родам в 2020 году будет составлять 55 830 рублей 60 копеек, минимальное пособие на первого ребенка до полутора лет — 4 852 рубля, на второго и последующих детей — 6 804 рубля, минимальный размер больничного — 398 рублей 79 копеек в день.

«Путинские» детские пособия

С 1 января 2020 года увеличится срок выплаты ежемесячных детских пособий по уходу за ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Если сейчас такие пособия выплачивают до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, то с нового года их будут платить до трех лет, но только тем семьям, среднедушевой доход которых (включая и ребенка) не превышает двух прожиточных минимумов.

Размер детского пособия по уходу за ребенком для малоимущих семей, которое в СМИ прозвали «путинским», равен величине детского прожиточного минимума, установленного в регионе проживания за второй квартал 2019 года. В среднем по стране это 11 004 рубля.

Примечательно, что на первого ребенка «путинская» выплата до трех лет будет делаться из бюджета, а на второго — из средств материнского капитала.

Индексация маткапитала

С 1 января 2020 года материнский капитал будет проиндексирован на 3,8 процента — до 466 617 рублей. Напомним, он не индексировался с 2016 года и на протяжении всех этих лет был равен 453 026 рублям.

Перечень направлений, на которые можно потратить средства маткапитала, в 2020 году останется прежним. Деньги можно использовать для улучшения жилищных условий, для оплаты обучения ребенка (в том числе старшего), для формирования накопительной части пенсии матери, для покупки товаров и услуг, необходимых ребенку-инвалиду для социальной адаптации, для выплаты ежемесячного пособия на второго ребенка до трех лет.