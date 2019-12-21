Вашингтон, 21 декабря. Порядка двух тысяч террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) находятся под стражей в Сирии. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге Госдепа США.

«В настоящее время в Сирии находятся под стражей около двух тысяч иностранных боевиков ИГ1, еще около 70 тысяч женщин и детей, являющихся членами семей ИГ», — сообщил он.

Также чиновник отметил, что США приняли обратно из Сирии восемь своих граждан, шесть из них преследуются по закону. Кроме того, в Соединенные Штаты вернулись 15 детей. По словам чиновника, лидером по репатриации из Сирийской Арабской Республики (САР) стал Казахстан — сюда вернулись сотни граждан этой страны. Помимо этого, 25 своих граждан репатриировала Босния и Герцеговина. Чиновник администрации США добавил, что это касается как самих террористов, так и членов семей, связанных с ИГИЛ1.

Как ранее установило Федеральное агентство новостей в ходе собственного расследования, на самом деле США спонсируют террористов в Сирии и поставляют оружие боевикам ИГ. Кроме того, ранее межведомственные координационные штабы РФ и Сирии сделали совместное заявление, в котором говорится, что Вашингтон дезинформирует мировое сообщество о ситуации в САР. Также сотрудникам ФАН удалось найти связь между террористами ИГИЛ и автором фейков о ЧВК «Вагнера» Денисом Коротковым.

В третьей публикации журналистов ФАН по данной теме рассказывается о россиянах, которые посвятили себя борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, выяснилось, что США, которые оказывают пособничество «Исламскому государству», создали в России сеть СМИ с целью дискредитировать действия российских военных и дипломатов, направленные на установление мира в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.