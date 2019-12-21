Сирия, 21 декабря. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли ракетными снарядами жилой квартал в Алеппо. В Идлибе нейтрализовано 200 джихадистов в ходе наступательной операции сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по джихадистам «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба продвинулись к городу Джарджаназ.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла ракетными снарядами западные окраины города Алеппо — есть жертвы среди мирных жителей, заявила, что якобы выбила из поселка на юге Идлиба правительственные силы, понесла у поселка Синджар тяжелые потери.

Курдские вооруженные формирования: на севере Хасаки провели рейд по поиску дезертиров.

Провинция Алеппо

На юге провинции авиация ВКС РФ продолжает работу над позициями боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Утром самолеты нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в районе поселка Косния, как сообщает новостной портал Baladi Network. Информация о потерях в рядах радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Как сообщает агентство SANA, радикалы снова предприняли вылазку в западные районы города Алеппо и обстреляли район Хамдания. По данным источника, около десятка снарядов приземлились в районе жилищного комплекса, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Боевики также нанесли значительный материальный ущерб имуществу.

Российская военная полиция совместно с турецкими коллегами продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасака и Алеппо, о чем сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Кроме того, силами беспилотников ВКС РФ было проведено два воздушных патрулирования на севере провинций Ракка и Хасака.

Провинция Хомс

Министерство нефти Сирии выпустило заявлением о том, что нападения террористов «Исламского государства»1 на нефтяные и газовые месторождения в Хомсе нанесли ущерб некоторым рабочим подразделениям. Напомним, боевики совершили рейд в районе месторождения Аль-Арак вчера, где казнили трех рабочих. На востоке провинции в пустынной местности отмечается рост числа провокаций со стороны ИГИЛ1, за последние сутки террористы совершили два нападения в этом районе.

Провинция Идлиб

Ночью на юге провинции продолжились боестолкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и отрядов «Тахрир аш-Шам». После того как боевики были выбиты за последний сутки из города Умм-Джалал и прилегающих к нему поселений, они попытались развернуть контрнаступление. В районе поселка Ашаль стороны обменялись ракетно-артиллерийскими ударами. Как сообщает источник в сети Twitter (@mohmad rasheed), боевики заявили, что после им удалось вернуть под свой контроль деревню Тель-Шейх. Информация пока не подтверждена официальными СМИ.

Другой источник в сети Twitter (@Nagi Najjar) передал, что ночью правительственные силы полностью зачистили от радикалов деревню Аль-Хальба и оттесняют боевиков к поселку Джарджаназ. Наступление с воздуха поддерживают самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии, которые наносят авиаудары по радикалам в предместьях Маарет-ан-Нумана.

Семнадцать сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения, уничтожены и ранены до 200 террористов во время столкновений у поселка Синджар и деревни Абу-Дали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Провинция Хасака

В поселке Маликия курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд с целью выявить в нем дезертиров и скрывающихся от насильственной воинской повинности граждан, как сообщает портал Alk Habour. Рост числа дезертиров в рядах «Отрядов народной самообороны» подтолкнул радикалов к увеличению числа кампаний «по призыву», которые заключаются в несильной вербовке гражданских. Самоназванная администрация SDF также вынуждена была отказаться от уголовного наказания для дезертиров, в надежде, что кто-то может вернуться в их ряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.