Оператор и партнеры «Северного потока — 2» продолжат работы для его скорейшей реализации

Москва, 21 декабря. Оператор проекта «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку работ швейцарской Allseas по укладке труб газовой магистрали.

Как отметили в Nord Stream, компания и партнеры будут продолжать работать, чтобы завершить проект как можно быстрее.

Оператор подчеркнул, что окончание реализации газопровода крайне важно для безопасности энергопоставок в Европу.

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas, прокладывающая подводные элементы трубопровода «Северный поток — 2», заявила о приостановке работы над проектом в связи с угрозами санкций со стороны США.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против газопровода активно выступает Украина, которая опасается потери доходов от транзита российского газа, а также ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

Также помешать реализации магистрали стремятся США, поскольку продвигают в ЕС собственный сжиженный природный газ (СПГ). В Вашингтоне «Северный поток — 2» называют «политическим» и «угрожающим энергобезопасности Европы» проектом.