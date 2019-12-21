Слуцкий назвал причины ухода из голландского «Витесса»

Москва, 21 декабря. Новый тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о причинах ухода из нидерландского клуба «Витесс».

По его словам, причин для отставки было несколько.

«Одна из них — глобальная. На каком-то этапе я понял: несмотря на обилие талантливых футболистов и перспективной молодежи в Голландии, местные болельщики, специалисты и даже игроки привыкли к конкретному футболу и конкретному стилю», — сказал новый специалист «Рубина» в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Слуцкий указал на неготовность голландцев принять тот факт, что тренер может работать по другому принципу. По его мнению, в Нидерландах не очень нужны люди с отличающейся футбольной философией.

Кроме того, еще одной причиной для расставания с «Витессом» стали последние результаты команды в чемпионате.

«Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным. Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже», — добавил Слуцкий.

Напомним, в начале декабря стало известно об уходе Слуцкого с поста главного тренера «Витесса». При этом как писали нидерландские медиа, в клубе не хотели увольнять россиянина, и отставка — личное решение Слуцкого.

На днях появилась официальная информация от «Рубина», что главным тренером будет Слуцкий. С 48-летним наставником контракт подписан на пять лет.