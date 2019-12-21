Правительство РФ одобрило новые штрафы за пропаганду наркотиков в Интернете

Москва, 21 декабря. Правительство РФ одобрило введение новых штрафов за размещение в Сети запрещенной информации о наркотических веществах. О решении, принятом на заседании в четверг, говорится на сайте Кабмина.

Законопроект предполагает введение в статью об административных правонарушениях отдельного квалифицирующего признака. Документом предлагается предусмотреть повышенные штрафы для владельцев интернет-ресурсов, которые пропагандируют наркотики.

«Внести его (законопроект. — Прим. ФАН) в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря депутаты Госдумы выступили с инициативой ужесточить наказание за распространение наркотиков через Сеть. Идея была высказана зампредом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василием Власовым. По мнению парламентариев, увеличить максимальный срок наказания нужно до 25 лет лишения свободы.

Как уточнил представитель ФСБ Роман Безукладников, правоохранители в 2019 году изъяли почти две тонны наркотиков в России. При этом, согласно статистике, представленной Генпрокуратурой, с 2016 года психотропными веществами отравились около 2,5 тысячи несовершеннолетних россиян.