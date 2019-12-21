Кабмин ФРГ назвал санкции против «Северного потока — 2» вмешательством в дела Европы

Берлин, 21 декабря. Правительство Германии назвало санкции США против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вмешательством в дела Европы, говорится в опубликованном заявлении кабмина ФРГ.

Немецкое правительство сожалеет в связи с тем, что санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу. В Берлине напомнили, что выступают против «такого рода экстерриториальных санкций».

«Они затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела», — подчеркивается в заявлении.

В немецком кабмине указали на «непонятность» принятия Вашингтоном решения о введении ограничительных мер ради «защиты Украины» в свете результатов переговоров между Москвой и Киевом по транзиту газа, отметили «Известия».

Напомним, во вторник Сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который обязывает администрацию ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», в пятницу документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом.

Стоит отметить, что США неоднократно выступали с критикой «Северного потока — 2», указал «АиФ». Это связано с тем, что американское руководство хочет активнее поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, стоимость которого в несколько раз больше российского.