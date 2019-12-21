Ферму криптовалюты нашли за фальшивой стеной ресторана в Москве

Москва, 21 декабря. Два сотрудника одного из московских ресторанов устроили за фальшивой стеной в подвальном помещении ферму криптовалюты и успели «намайнить» несколько миллионов рублей. Об этом рассказал владелец заведения Армен Арутюнян.

По его словам, необычный способ заработка придумали электрик и системный администратор.

«Договорились между собой и решили продавать-покупать биткоины и осуществлять это на рабочем месте», — передает слова Арутюняна телеканал «360».

Заподозрил неладное ресторатор после увеличившихся счетов за электроэнергию. Найти причину существенного перерасхода удалось дочери владельца ресторана. Она спустилась в подвал и обнаружила майнинг-ферму за гипсокартонной стеной.

Как отметил адвокат ресторатора Евгений Скрипилев, заведение каждый месяц теряло 200 тысяч рублей. Изъяло ферму Лефортовское отделение полиции, владелец ресторана надеется привлечь работников к уголовной ответственности.

При этом один из участников конфликта, IT-специалист, отрицает слова владельца ресторана.

«Если вы получили информацию от хозяина ресторана Арутюняна, то вы со временем поймете, что он не совсем адекватный человек», — заявил он.

Стоит отметить, что в конце февраля Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег: суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам о легализации денег и имущества, приобретенного преступным путем. То есть статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

В ноябре Центробанк России поддержал идею запретить расплачиваться биткоинами, если соответствующее решение будет принято на законодательном уровне.