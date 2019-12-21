Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению алкоголя в новогодние праздники

Москва, 21 декабря. В преддверии Нового года в Роспотребнадзоре напомнили, как правильно пить спиртное, чтобы минимизировать вред организму, и почему на горячительных напитках лучше не экономить.

«Алкоголь надо употреблять в умеренном количестве и не на голодный желудок, чтобы уменьшить негативное действие», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор также дал рекомендацию не экономить на спиртном и не совершать покупок в сомнительных местах и по очень низкой цене.

По словам экспертов, в таком случае есть большой риск купить фальсификат или суррогат и омрачить праздники, «в лучшем случае», попаданием в больницу.

«Смертельные случаи отравления спиртосодержащей продукцией регистрируются ежегодно», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заметил, что новогоднее застолье можно провести совсем без алкоголя.

«Мне кажется, что Новый год — это такой праздник, от которого в том числе и дети ждут чего-то большего, чем просто еды и напитков, как алкогольных, так и безалкогольных. Мне думается, что любой стол, в том числе и новогодний может существовать без алкоголя», — поделился он.

В Минздраве и Роспотребнадзоре также сошлись во мнении, что не стоит приобретать в качестве напитка и детское шампанское, чтобы не пропагандировать потребление алкоголя среди несовершеннолетних. Кроме того, детская «альтернатива» фактически представляет собой обычную газировку, содержащую вредные красители и ароматизаторы.

Ранее диетолог Маргарита Королева объяснила «Радио Sputnik», сколько красной икры можно съесть за новогодним столом. Говоря об употреблении деликатеса, врач напомнила, что много — не всегда значит хорошо. Она пояснила, что икра является жировым продуктом, к которому добавляются белый хлеб и сливочное масло, поэтому желудок и печень не готовы воспринимать ее в большом количестве.