Эксперт объяснил, как повлияет приостановка работы подрядчика на «Северный поток — 2»

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке своих работ «в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США». Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, как это скажется на реализации проекта.

На этой неделе американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили компании Allseas «сокрушительными и потенциально фатальными санкциями», если она продолжит укладывать трубы для российского газопровода. Подрядчик «Северного потока — 2» поддался шантажу, и это может сказаться на сроках строительства газопровода.

«Думаю, что американцы не смогут остановить строительство «Северного потока — 2», но смогут заметно притормозить этот процесс. Проблема в том, что влияние США в Европейском союзе очень большое. Они распоряжаются, кому и с кем дружить, кому что строить, покупать и так далее. И это привычная практика — США действуют так, как принято на созданном и защищаемом ими «свободном рынке»», — заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог и экономист Василий Колташов.

По его мнению, европейцы, которые заинтересованы в более дешевом и надежном российском газе, а не в дорогом американском СПГ, в ответ на угрозы и санкции США должны принимать контрмеры, но им пока не достает смелости.

«Было бы правильно, если бы европейцы ввели контрсанкции в отношении США, которые смогли бы нивелировать потери из-за американских ограничений, связанных с «Северным потоком — 2». А лучше — зеркальные меры против американских компаний, работающих в Европе. Но пока не приходится ждать серьезного ответа Европы на выпад Вашингтона. А что касается окончания строительства «Северного потока — 2», то оно, безусловно, состоится, но, возможно, с ощутимой задержкой. То есть газопровод все равно построят. Полагаю, российская сторона сейчас будет искать нового подрядчика и способы обойти американские ограничения. Не исключаю, что подрядчиками станут российские компании, которые умеют прокладывать трубы под водой», — считает Колташов.

Эксперт добавил, что сделка с Украиной, на которую накануне согласилась Россия, была связана как раз с американскими угрозами и санкциями в отношении европейских подрядчиков «Северного потока — 2».