Ученые нашли новое полезное свойство кофеина

Москва, 21 декабря. Кофеин способен компенсировать негативные последствие неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов, следует из опубликованного на сайте MedicalXpress исследования.

Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне провели эксперимент на крысах. Грызунам на протяжении четырех недель давали кофеин из чая мате. Они набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с теми, которые употребляли мате без кофеина.

Все это время рацион крыс состоял из 40% жиров, 45% углеводов и 15% белков. Количество потребляемого кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.

В будущем исследователям предстоит выяснить, как мате и кофеин могут помочь людям в борьбе с лишним весом, ожирением и нарушениями обмена веществ, отметил «Ридус».

Мате — это напиток, который готовят из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. Он отличается высоким содержанием кофеина.