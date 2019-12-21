Врач-диетолог раскрыла секрет похудения Пугачевой 

Москва, 21 декабря. Известная эстрадная певица Алла Пугачева на протяжении последних нескольких лет демонстрирует отличную форму, которой добилась определенной диетой. Секрет питания артистки раскрыла врач-диетолог Надя Шарк.

По мнению специалиста, все дело в правильной пище. Шарк убеждена, что Пугачева избавилась от лишних килограммов, когда сократила потребление соли. То есть, певица отказалась не только от чипсов, но и слабосоленой рыбы, в том числе суши.

Врач-диетолог отметила, что употребление большого количества пищевой соли приводит к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления, болезням почек и нарушению обмена кальция.

Шарк уточнила, что соль содержится не только в чипсах, но также в колбасах, сырах, соевом соусе и многих других продуктах.

«Эти продукты точно нужно убрать из рациона или сильно сократить их количество, если вы хотите похудеть», — цитирует диетолога KP.Ru.

По ее словам, для похудения следует употреблять в день два грамма соли, а для сохранения веса — четыре.

Ранее известная балерина Анастасия Волочкова, которой за короткое время удалось сбросить лишний вес, поделилась секретом своего похудения. По ее словам, волнение и интенсивные тренировки привели к тому, что артистка стала довольствоваться лишь одним приемом пищи в день. Довольно экстремальный способ предполагал употребление лишь зелени, острого супа том-ям, яиц и напитка из имбиря и меда.