Москва, 21 декабря. Государство с долгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать свою экономику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции США против «Северного потока — 2».

Таким образом Захарова отреагировала на сообщение о том, что американский Минфин заявил о вступлении в силу ограничений против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» и потребовал подрядчиков немедленно прекратить укладку труб.

Она обратила внимание на огромную госзадолженность США в размере 22 триллионов долларов и на то, что государство при этом «запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики».

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — резко заявила она.

Представительница российского внешнеполитического ведомства пошутила, что вскоре Соединенные Штаты «потребуют немедленно прекратить дышать», и многие страны этот приказ выполнят.

Проект «Северный поток— 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Американская сторона является противницей газовой магистрали, поскольку продвигает в Евросоюз собственный сжиженный природный газ (СПГ). США называют «Северный поток — 2» «политическим» и «угрожающим энергобезопасности Европы» проектом.

Ранее стало известно, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет государства на 2020 год введение санкций против двух строящихся газопроводов. В Америке мешать реализации проектов настроены решительно — сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseasс о риске «сокрушительных и фатальных» санкций за прокладку «Северного потока — 2». В результате важный подрядчик приостановил работу.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков рассказал «Радио Sputnik», что теперь ожидает проект.