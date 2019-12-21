СК РФ рассказал об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

Москва, 21 декабря. Следственный комитет РФ располагает данными о передаче бывшим директором Антидопингового центра Григорием Родченковым WADA альтернативного экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что WADA заявляет о манипуляциях 2018-2019 годах с данными, которые хранились на серверах и приборных компьютерах московской лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в виду ее постоянной работы. В то же время все полученные материалы доказывают намеренное внесение Родченковым и другими неустановленными лицами изменений в электронную базу для искажения показателей допинг-проб выступающих за Россию спортсменов.

«СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена», — приводит пресс-служба СК РФ слова Петренко.

Официальный представитель СК добавила, что зарубежные партнеры отказывают в предоставлении возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, и не дают провести его допрос с помощью видео-конференц-связи.

Ранее исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира, напомнил RT. РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.