Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих при обвале в Тулуне

Иркутск, 21 декабря. Уголовное дело возбуждено в Тулуне после гибели трех рабочих при обвале грунта, сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет «Газета.ру», следователи осматривают место ЧП, допрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы, указал «ФедералПресс».

По данным следствия, в минувшую пятницу в Тулуне при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате случившегося погибли трое рабочих, еще двое пострадали.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — лишение свободы сроком до семи лет с лишением права заниматься определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.