Трамп предотвратил остановку работы правительства США

Вашингтон, 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал законы о финансировании правительства на 1,4 триллиона долларов, что предотвратит остановку его работы и позволит продолжить ее в 2020 году. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир.

Белый дом впоследствии уточнил, о каких именно документах идет речь. Первый — закон о консолидированных ассигнованиях на 2020 год (H.R. 1158), который обеспечивает финансирование правительства до 30 сентября 2020 года. Второй — закон о дальнейших консолидированных ассигнованиях на 2020 год (H.R. 1865), его действие распространяется на такой же срок.

Aboard Air Force One, @POTUS @realDonaldTrump signed the Fiscal Year 2020 Appropriations Legislation into law.