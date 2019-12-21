Трамп предотвратил остановку работы правительства США

Вашингтон, 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал законы о финансировании правительства на 1,4 триллиона долларов, что предотвратит остановку его работы и позволит продолжить ее в 2020 году. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир.

«На борту «номер один» президент Трамп подписал закон об ассигнованиях на 2020 финансовый год», — написал Дир в микроблоге Twitter.

Белый дом впоследствии уточнил, о каких именно документах идет речь. Первый — закон о консолидированных ассигнованиях на 2020 год (H.R. 1158), который обеспечивает финансирование правительства до 30 сентября 2020 года. Второй — закон о дальнейших консолидированных ассигнованиях на 2020 год (H.R. 1865), его действие распространяется на такой же срок.

Aboard Air Force One, @POTUS @realDonaldTrump signed the Fiscal Year 2020 Appropriations Legislation into law. — Judd Deere (@JuddPDeere45) 21 декабря 2019 г.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности Конгресса», пишет «Царьград». Большинство в лице представителей Демократической партии поддержали импичмент, а члены Республиканской партии выступили против.

После этого президент США потребовал немедленно начать процесс в Сенате, передает НСН. Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер, Трампу невыгодно подвешивать вопрос с импичментом, в котором он одержит победу.