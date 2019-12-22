Дамаск, 22 декабря. Группа инициативных жительниц Сирии открыла праздничный базар под названием «Сирийские краски» в одном из отелей Дамаска. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Основная цель мероприятия — помочь женщинам проявить свои творческие способности в различных ремеслах.

На стендах ярмарки были представлены различные изделия, большая часть которых являются ручной работой, среди них — вязаные вещи, парча, вышивка, а также различные украшения, символизирующие уникальность сирийской цивилизации.

В нашем распоряжении оказалось видео с ярмарки:

Одна из организаторов мероприятия, Рана Аль-Табаа, заявила в комментарии ФАН, что сирийской женщине необходимо доказать свою значимость для общества, особенно во время кризиса, поскольку именно женщина является опорой для мужчины. Аль-Табаа также добавила, что в представленных на выставке изделиях видна настойчивость женщин в работе и распространении прекрасного.

Аль-Табаа добавила, что ярмарка «Сирийские краски» отражает искусство сирийских женщин и их творчество, демонстрирующее благородство традиционных ремесел.

Базар будет работать три дня, чтобы дать возможность всем заинтересованным сирийкам продемонстрировать свои творческие работы.

Напомним, что журналистам Федерального агентства новостей удалось выяснить, что США принимали непосредственное участие в создании и финансировании запрещенного в России «Исламского государства»1. Кроме того, мы провели расследование о деятельности ряда представителей либеральных СМИ, в частности, сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, автора фейков о ЧВК «Вагнера», который сотрудничает с террористами при поддержке беглого олигарха Михаила Ходорковского. В другом материале ФАН сообщается, что американская сторона организовала в России большую сеть СМИ, которые распространяют ложные данные, полученные от сирийских джихадистов.

ФАН также выпустил новый лонгрид о масштабах операции ВКС РФ на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.