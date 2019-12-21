Илон Маск пожелал удачной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Москва, 21 декабря. Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю CST-100 Starliner компании Boeing, не сумевшему состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом он написал в Twitter.

«Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета», — высказался Маск.

After a successful launch at 6:36am ET, @BoeingSpace's #Starliner spacecraft is an unplanned, but stable orbit. The team is assessing what test objectives can be achieved before a safe landing in White Sands, New Mexico: https://t.co/yPfCFtB0RU pic.twitter.com/74YPLcw50K — NASA (@NASA) December 20, 2019

Starliner был впервые отправлен к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Он был успешно выведен на расчетную суборбитальную траекторию, но маневр для завершения выхода на орбиту произошел позднее положенного срока из-за ошибки в полетном времени. В результате корабль истратил большое количество топлива и оказался на нерасчетной орбите, поэтому не смог лететь к МКС.

NASA и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю в течение ближайших двух суток.

Ранее в SpaceX объяснили, что не согласны с громким заявлением из США о скором смещении России с лидирующих позиций в космической отрасли после отказа NASA от полетов на «Союзе», передает «Пятый канал». Громкие слова появились на страницах издания The Hill, в СМИ утверждали, что запуск американских пилотируемых миссий к МКС сыграет в этом вопросе решающую роль. Однако в компании Маска подчеркнули, что данные аудитов, свидетельствующих о практически полной готовности кораблей Starliner к полетам, не соответствуют действительности.