Крым начнет поставки подсолнечного масла в Сирию с 2020 года

Симферополь, 21 декабря. Крымское предприятие «Пищевой производственный парк «Крымское золото» начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева со следующего года, сообщил гендиректор управляющей компании Владислав Мартьянов.

«Со следующего, 2020, года, наше предприятие начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева, выпуск которых мы впервые освоили в Крыму», — сказал Мартьянов в беседе с ТАСС.

По его словам, компания готова поставлять до 50% производимой продукции.

Генеральный директор «Крымского золота» рассказал, что впервые на полуострове завод начал производство подсолнечного масла осенью этого года, было выпущено более 3250 тонн масла и такой же объем высокопротеинового жмыха. Продукцию поставляют не только в торговые сети Крыма, но и других регионов России.

Напомним, Крым и Сирия подписали в апреле на Ялтинском международном экономическом форуме меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Документ предусматривает создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма.