Продажи мандаринов упали в России

Москва, 21 декабря. Продажи мандаринов в декабре 2019 года, учитывая данные с 1 по 16 число, снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. Об этом заявили специалисты платформы фискальных данных «Такском».

Эксперты в ходе исследования проанализировали свыше 17 миллиардов кассовых чеков и пришли к выводу о том, что россияне стали меньше покупать эти фрукты. Кроме того, стало известно, что за указанный период упала и средняя цена за килограмм мандаринов — на 2%, она составила 84,8 рубля.

«Самыми популярными среди россиян по числу покупок стали мандарины из Турции», — отмечает RT.

Кроме того, граждане страны выбирают цитрусовые из Абхазии, Китая, Марокко и Испании, пишет «ФедералПресс».

Аналитики при этом предупредили, что ситуация ближе к Новому году может существенно измениться. К примеру, в конце декабря 2018 года, по их данным, продажи мандаринов выросли в два раза в сравнении с началом того же месяца.

Напомним, эксперты Роскачества еще год назад заявили, что самые сочные, согласно исследованию, мандарины привозят в Россию из Абхазии: массовая доля сока в них составляет около 70%.

При этом диетолог Елена Соломатина порекомендовала с осторожностью употреблять мандарины в пищу. По ее словам, безопасное количество этих фруктов, которое можно съесть в день, — 2-3 штуки. С осторожностью отнестись к фруктам стоит тем, у кого выявлены проблемы с ЖКТ, гастрит и повышенная кислотность, добавила эксперт.