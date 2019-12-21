Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Белый дом настоял на отказе в военной помощи Украине

40
0 Оставить комментарий

Белый дом настоял на отказе в военной помощи Украине

Вашингтон, 21 декабря. Белый дом потребовал от демократов Палаты представителей конгресса США отказаться от намерения срочно выделить военную помощь Украине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источников.

По данным СМИ, чиновники Белого дома угрожали наложением президентского вето, что могло бы привести к отставке правительства. В итоге демократы согласились на выдвинутые условия, указал RT.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет в размере 738 млрд долларов на 2020 год, сообщил телеканал «360». В него включены средства на «противодействие России», санкции против проекта «Северный поток — 2» и военную помощь Украине. В случае принятия исходной формулировки, Вашингтону пришлось бы выделить Киеву 250 млн долларов в течение 1,5 месяца с момента подписания бюджета.

Напомним, на днях Палата представителей проголосовала за объявление импичмента Трампу. Поводом для этого стал телефонный разговор американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп попросил главу Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Источник: The Washington Post
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров