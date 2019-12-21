Новейший российский комплекс ПВО «Гибка-С» успешно прошел госиспытания

Москва, 21 декабря. Россия завершила госиспытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр». Об этом сообщили в пресс-службе «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК»).

«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля «Тигр» с установленным на них зенитно-ракетным комплексом «Гибка-С», — рассказали в ООО «ВПК».

Тестирование прошло на ракетном полигоне Капустин Яр в северо-западной части Астраханской области. В ходе испытаний, в частности, была подтверждена возможность стрельбы «Гибкой» с «Тигра» по воздушным целям на ходу, на скоростях до 30 км/ ч.

Испытания признаны успешными. «Тигры» с «Гибкой» должны повысить эффективность ПВО мотострелковых и танковых подразделений.

Новый мобильный комплекс ПВО обеспечивает дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Он разработан на основе морского комплекса 3М-47 «Гибка» и использует ракеты от ПЗРК «Игла» или «Верба».

17 декабря стало известно, что летом 2020 года в России приступят к госиспытаниям новых бронетранспортеров (БТР) и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг», передает газета «Известия». В начале декабря в «ВПК» объявили, что совместно с Минобороны России завершили предварительные испытания опытных образцов БТР К-16 и БМП К-17 на перспективном колесном шасси «Бумеранг». Тестируемая техника подтвердила заявленные в техзадании характеристики.