Путин и Рахмон обсудили укрепление охраны границы Таджикистана и Афганистана

Санкт-Петербург, 21 декабря. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили вопрос укрепления охраны таджикско-афганской границы. Встреча лидеров двух стран прошла в Санкт-Петербурге на полях заседания глав государств — членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

«[Обсудили] ряд вопросов стратегического сотрудничества между двумя странами, а также конкретные вопросы международной и региональной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

Путин и Рахмон в ходе переговоров подчеркнули необходимость усиления охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном на фоне тревожной ситуации в последней из указанных республик.

Президенты также обменялись мнениями во вопросу оснащения таджикской армии современным вооружением и техникой, а также обсудили трудовую миграцию.

Напомним, что Рахмон прибыл в Северную столицу для участия в заседании глав стран — членов СНГ. Встреча прошла в городе на Неве накануне.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об укреплении позиций джихадистов в Афганистане. Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин не исключил, что террористы могут просочиться в страны Средней Азии, граничащие с РФ. Это, в свою очередь, по его мнению, может создать угрозу национальной безопасности России.