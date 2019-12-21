Украинцы назвали «пиром во время чумы» новогодний корпоратив партии Зеленского

Киев, 21 декабря. Правящая на Украине партия «Слуга народа» устроила новогодний корпоратив, который вызвал негативную реакцию у пользователей украинского сегмента Интернета.

Корпоратив проходил в виде благотворительного вечера 20 декабря на территории КВЦ «Парковый», пишет «Украинская правда». Развлекали депутатов телеведущая Екатерина Осадчая и певица Тина Кароль. Специально для «слуг народа» артисты «Квартала 95» записали видеообращение.

Кроме депутатов, на корпоративе присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Богдан, первый помощник главы государства Сергей Шефир, а также некоторые министры.

Как пишет украинская пресса, на корпоративе Зеленский произнес необычный тост.

«Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий — крысы, но давайте оставаться людьми», — приводит СМИ слова одного из парламентариев.

Депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец поделилась на своей странице в Facebook кадрами с новогоднего корпоратива.

«Сил нам в 2020 году», – подписала она фото и видео с праздника.

Украинские пользователи Сети раскритиковали руководство страны за пиршество в неподходящий для этого момент.