Коллектор рассказал, как не попасть в «долговую яму» после новогодних праздников

Москва, 21 декабря. Россиянам в январе не следует совершать необдуманных покупок и брать новых кредитов, а при наличии задолженности перед банками лучше отложить сумму ежемесячного платежа заранее, чтобы избежать попадания в «долговую яму». Об этом предупредил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.

Он пояснил, что январь по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования семейного бюджета.

«Зарплата за декабрь была выплачена раньше «пятого числа каждого месяца» и потрачена также раньше, чем обычно — возникает «яма» в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет», — рассказал Чиркин.

Эксперт отметил, что такие ситуации стандартны, и основной причиной выхода на просрочку по кредиту в январе является неумение граждан планировать и рассчитывать денежные средства.

По словам представителя НАПКА, «провала» в семейном бюджете можно избежать, если соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, размышляя о покупке той или иной вещи в непростой финансовый период, необходимо тщательно взвесить, насколько она необходима, говорит Чиркин.

«Как показывает практика, больше половины купленного в период подготовки к празднику потом лежит на полке. Однако именно из таких мелочей и состоит целостность бюджета. Поэтому прежде чем купить что-то как минимум стоит об этом задуматься», — призвал коллектор.

Кроме того, не следует подвергать свой бюджет после новогодних праздников дополнительным нагрузкам в виде кредитов. Для оформленного в декабре займа первая выплата наступает уже в январе, когда для многих проблематично найти свободные средства из-за роста трат сразу после Нового года.

Если займ взять необходимо, лучше дождаться более благоприятного и спокойного в плане трат месяца, например, февраля, рекомендует специалист.

В ситуации, когда кредит был оформлен ранее, Чиркин советует заблаговременно отложить сумму, равную первому ежемесячному январскому платежу. Это, по словам эксперта, позволит избежать выхода на просрочку.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали о 35-процентном росте числа жалоб на недобросовестное поведение коллекторов в России. За 10 месяцев текущего года служба получила рекордные 23,4 тысячи жалоб на взыскателей просроченной задолженности.